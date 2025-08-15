Andresen tien jaar na koop Handsome O nog steeds tegenover Brouwer in rechtbank

Rick Helmink
Andresen tien jaar na koop Handsome O nog steeds tegenover Brouwer in rechtbank featured image
Kristin en Alexandra Andresen vlak na de aankoop van Handsome O op de KSS-veiling - Foto: Paardenkrant-Horses.nl
Door Rick Helmink

Het is inmiddels al dik tien jaar geleden dat Kristin Andresen de KWPN-kampioenshengst Handsome O (v. Johnson) kocht en hem kort daarna reclameerde bij verkoper Jan Brouwer. Daarna volgde ruim zes jaar juridisch getrouwtrek waarin Kristin Andresen uiteindelijk aan het langste eind trok: Brouwer moest Handsome O terugnemen van het Gerechtshof en de verkoopprijs terug betalen. Maar daar stopt het nog niet: Andresen en Brouwer staan nog steeds tegenover elkaar in de rechtbank, deze week was er een hoorzitting bij het Gerechtshof Leeuwarden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like