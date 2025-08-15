Andresen tien jaar na koop Handsome O nog steeds tegenover Brouwer in rechtbank

Het is inmiddels al dik tien jaar geleden dat Kristin Andresen de KWPN-kampioenshengst Handsome O (v. Johnson) kocht en hem kort daarna reclameerde bij verkoper Jan Brouwer. Daarna volgde ruim zes jaar juridisch getrouwtrek waarin Kristin Andresen uiteindelijk aan het langste eind trok: Brouwer moest Handsome O terugnemen van het Gerechtshof en de verkoopprijs terug betalen. Maar daar stopt het nog niet: Andresen en Brouwer staan nog steeds tegenover elkaar in de rechtbank, deze week was er een hoorzitting bij het Gerechtshof Leeuwarden.
en in (in terugbetalen. Handsome terugnemen de die O voor Select KWPN het De 2021 werd werd beroep) van Andresen in in over Leeuwarden euro Brouwer en 2015 Gerechtshof het hoger door 300.000 rechtsstrijd de voordeel Handsome in Andresen Andresen moest verkoopprijs door gekocht, beslecht: O tussen Sale Brouwer
Lees ook:
https://www.horses.nl/juridisch/jan-brouwer-verliest-in-hoger-beroep-handsome-o-zaak/
Geld weggesluisd
vennootschappen overgeheveld bleek andere de Purioso Brouwer), huls Het opeiste geval als Purioso in van de Toen Andresen haar de achtergebleven. van en was (de leeggeplukt. die naar was de dit Hoeve Hoeve vermogen vennootschap verkopende verkoper, stal BV bij lege stal geld
Over euro 500.000 de
geld zaak nieuwe volledig het zijn als gelijk te terug aandeelhouder tegen De bestuurder in om en Noord-Nederland gesteld. vorderen. Vervolgens nieuwe vennootschappen heeft Andresen in rechtszaak begin Brouwer het en deze gestart alsnog 2024 rechtbank is Andresen een
met onrechtmatig Brouwer van het om Andresen te de rechtbank had herstructurering kosten opliep benadelen. de en was, aansprakelijk dat Brouwers nieuwe Brouwer oordeelde de waarmee de aanvullende intentie en tot 500.000 over en de terugbetaling allerei De oordeelde dat koopprijs zijn vennootschappen rechter voor zijn De bedrijfsherstructurering bedrag dat euro.
al al bedrag juni dat dat in overgemaakt Andresen. aan Horses aan 2024 werd meldt Brouwer
Beroep
af weer en deze nog is kous daarmee het Maar voor elkaar daarom en Gerechtshof Brouwer week ook de tegenover Andresen niet stonden Leeuwarden.
Accountant geschorst
Accountantskamer O schorsing lezen: kwestie accountant de te een veroordeeld uitspraak tuchtzaak de de De van Brouwer van in maanden. een ook was de van over is over ondertussen In accountant tot drie inmiddels Handsome
handelen zijn en van is VGBA) daarbij belangen heeft oprecht met strijd accountant te dat dat klant en handelen dat alleen betrokkene in het optreedt. zijn de is bij een geheel Het belang verantwoordelijkheid gelet algemeen fundamentele oog in eerlijk dienstverlening (artikel integriteit eerlijk optreden. van de en 6 moet als beginsel op oprecht Betrokkene en van bepaalt het uit verloren het hij heeft accountant
VGBA). waarheidsvinding het strijd van in insteek met zijn de (artikel van 4 met professionaliteit partijdeskundigenrapport hij is dat gehandeld beginsel belemmerd. heeft Bovendien betrokkene meegewogen de heeft Ook fundamentele
gebrek de c.s.: van betrokkene. wat zijn heb distantie hoop mededeling van professionele bijgaande en aan “Ik voor kunnen informatie van dat munitie de advocaat ik aan objectiviteit u rechtzaak” getuigt Ook aanreiken het [achternaamA] met
Uitspraak november in
uitspraak in dit volgt hoger In beroep. de november
ook: Lees
https://www.horses.nl/juridisch/accountant-van-jan-brouwer-voor-drie-maanden-doorgehaald-door-accountantskamer/
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.