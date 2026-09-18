Baanbrekende btw-uitspraak Hof: wedstrijden vóór export staat 0%-tarief niet in de weg

De hoogste belastingrechter heeft een streep gezet door een miljoenenstrop voor de internationale paardenhandel. Een Nederlandse handelsstal die een internationaal springpaard verkocht naar de Verenigde Staten, hoeft géén 21 procent btw af te dragen, ondanks dat het paard in de tussentijd nog aan acht Europese wedstrijden deelnam. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat wedstrijddeelname inherent is aan een sportpaard en de keten van export niet doorbreekt. Eerder werd de fiscus door de rechter in het gelijk gesteld, bij het Hof trok de handelsstal aan het langste eind. En dat is gunstige jurisprudentie voor de hippische sector.

Rick Helmink Door

De zaak draait om de verkoop van een succesvol springpaard aan een Amerikaanse stal. Na de verkoop bleef het paard nog enkele maanden in Europa om de ‘match’ tussen het paard en de nieuwe Amerikaanse ruiter te testen onder begeleiding van een bekende Nederlandse toptrainer.

In die tussenperiode startte de combinatie op drie concoursen in Nederland, drie in Duitsland en twee in Denemarken, waarna het paard definitief op het vliegtuig naar Amerika werd gezet.

Rigide standpunt Belastingdienst afgewezen

De Belastingdienst legde een forse naheffingsaanslag op van ruim 60.000 euro aan omzetbelasting, vermeerderd met duizenden euro’s aan rente. Volgens de fiscus was de directe exportketen doorbroken door de wedstrijddeelnames. Dit werd door de Belastingdienst gezien als ‘binnenlands gebruik’, waardoor de stal alsnog 21 procent btw over de volledige koopsom (van 350.000 euro) moest betalen.

De rechtbank gaf de fiscus in eerste instantie nog gelijk, maar het Hof maakt hier nu definitief korte metten mee.

Aard van de transactie verandert niet volgens Hof

Het Gerechtshof benadrukt in de uitspraak dat het Europese btw-stelsel is gebaseerd op het bestemmingslandbeginsel: goederen die de EU verlaten horen niet met btw te worden belast om de internationale concurrentiepositie te beschermen.

De belangrijkste en meest revolutionaire overweging van het Hof is dat het tijdelijk doortrainen en uitbrengen op wedstrijden de aard van de transactie niet verandert. Het Hof stelt expliciet dat het een specifiek kenmerk is van een wedstrijdpaard dat het aan wedstrijden deelneemt.

Dit gebruik stijgt niet uit boven wat nodig en gebruikelijk is om het paard in de juiste wedstrijdconditie te houden. Omdat vaststaat dat het paard uiteindelijk daadwerkelijk is geëxporteerd en er geen sprake is van fraude, is het nultarief volledig van toepassing.

Grote overwinning voor hippische advocatuur

De procedure werd in hoger beroep succesvol gekanteld door een gespecialiseerd hippisch-fiscaal team. De juridische belangen van de handelsstal werden behartigd door mr. Philip Boerman (Hoogesteger & Boerman specialisten BTW en overdrachtsbelasting) als hoofdgemachtigde, intensief bijgestaan door de heer Alwin Heijligers (AJ Administraties).

Jurisprudentie

Met deze uitspraak ligt er een ijzersterk precedent voor de gehele hippische sector. Het is in de topsportpraktijk immers schering en inslag dat kostbare paarden na verkoop nog even in Europa blijven voor training, gezondheidskeuringen of transportplanning.

Dat deze paarden nu gewoon in het wedstrijdritme gehouden mogen worden zonder acute btw-risico’s, is een enorme opluchting voor exporteurs en buitenlandse kopers.

Fiscus kan nog in cassatie

Boerman en Heijligers benadrukken dat de uitspraak formeel nog niet definitief is. De Belastingdienst heeft na de uitspraak van het Gerechtshof namelijk nog een wettelijke termijn van zes weken om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Pas als de fiscus besluit hiervan af te zien, of als de Hoge Raad het standpunt van het Hof bevestigt, is de uitspraak onherroepelijk en is het precedent definitief gegoten.

Gezien de grote financiële belangen en de eerdere rigide houding van de Belastingdienst in deze zaak, is de kans aanwezig dat zij deze laatste strohalm aangrijpen. “We zijn er bijna, maar de vlag kan nog net niet helemaal in de top.”

Bron: Persbericht / Horses.nl