Barbançon eist drie ton van Van Olst voor diepvriesrietjes Painted Black

Dressuuramazone Morgan Barbançon claimt 260.000 euro van Gertjan van Olst voor de 718 diepvriesrietjes die Van Olst nog heeft liggen van Barbançons hengst Painted Black (v. Gribaldi). Dat gebeurt bijna vier jaar nadat Barbançon de hengst weghaalde bij Van Olst.

Painted Black kwam na zijn sportcarrière ter dekking bij Gertjan van Olst en dekte daar van 2017 tot 2020. In 2020 verhuisde de hengst naar Gestüt Schafhof, waar hij nu nog ter dekking staat. Barbançon en Van Olst deelden de opbrengsten uit de dekkerij en daarover gaat de claim ook niet.

Diepvriesrietjes

Waarover wel? Bij Van Olst bleven (volgens Barbançon) 718 rietjes achter en Barbançon claimt nu het bedrag dat die rietjes volgens haar waard zijn: 260.000 euro. Met rente en proceskosten komt de claim van Barbançon op zo’n 300.000 euro.

Die claim werd vorig jaar (bijna vier jaar nadat Painted Black uit Den Hout vertrok) december toegewezen door de rechter, maar daarbij is het belangrijk om te weten dat de vorige raadsman van Van Olst zich niet stelde en de vordering dus bij verstek werd toegewezen.

Kort geding

Van Olsts nieuwe advocaat Luc Schelstraete tekende verzet aan en afgelopen donderdag werd die kwestie behandeld in een kortgeding.

‘Kapot en beschadigd’

De Stentor was bij de zitting aanwezig en meldt dat Barbançons advocaat Stephan Wensing het volgende stelt: “Morgan Barbançon is van mening dat het paard kapot en beschadigd is teruggebracht. Ze hoopt dat met de rietjes goed te maken. Die krijgt ze niet. Dan zegt ze: kom maar op met dat geld. Komt dat geld niet, dan moeten we maar procederen.”

‘Bijzonder onzorgvuldig en volstrekt onjuist’

Schelstraete meldt daarover aan Horses.nl: “Dat Painted Black ‘beschadigd en kapot’ zou zijn, hoorden wij voor het eerst in deze zitting. Een bijzonder onzorgvuldige en volstrekt onjuiste beschuldiging: Painted Black verliet in perfecte conditie Den Hout en je zou dus zelfs kunnen spreken van laster. Bovendien is het zeer vreemd dat Barbançon nu, vier jaar na dato, pas met die claim komt.”

Zwaar overdreven claim

Van Olst meldt dat hij meermaals heeft geprobeerd een rechtszaak te voorkomen en volgens hem is de claim ook zwaar overdreven. “De hengst was uit de markt, er was geen vraag meer.”

Luc Schelstraete vult aan: “De reden dat mevrouw Barbançon de hengst heeft opgehaald, is dat Painted Black niet meer veel dekte in 2020. Van Olst en Barbançon hebben van 2017 tot 2020 goed samengewerkt waarbij Van Olst altijd de afspraken is nagekomen, dat wil zeggen: de opbrengsten zijn gelijk verdeeld. Die afspraken gelden ook voor de gewonnen diepvriesrietjes, Van Olst heeft namelijk kosten gemaakt om deze te winnen en op te slaan.”

Bron: De Stentor / Horses.nl