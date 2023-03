Belgische instructeur krijgt drie jaar cel voor verkrachting minderjarige amazone

Een Belgische instructeur krijgt een celstraf van drie jaar. Hij verkrachtte in 2019 een destijds zestienjarige amazone. Hij verklaarde tegenover de rechter verliefd te zijn geweest op het meisje en een 'zwak moment' te hebben gehad. Volgens de rechter maakte hij misbruik van zijn gezags- en vertrouwensrelatie als instructeur.

De toen 29-jarige instructeur leerde het meisje in 2018 kennen op een manege in Beringen. In een periode dat de prestaties van het paard van de amazone minder werden, sloeg de man toe. “Hij vroeg haar om te gaan wandelen in het bos. Daar nam hij haar hand vast en vertelde dat hij gevoelens voor haar had. Hij wist precies waar en wanneer hij haar moest overladen met aandacht en hij wachtte berekend af tot hij tot actie kon overgaan”, aldus de rechter in het vonnis.

Manipulatie

In de loop der tijd ging de man steeds verder. “Hij kriebelde haar rug, betastte haar geslachtsdelen en tongzoende haar. Uiteindelijk hadden de twee geslachtsverkeer.” Het meisje zei tegen de man dat ze alles aan haar ouders zou vertellen, maar hij dreigde toen om haar uit de manege te zetten. Volgens de rechter heeft het meisje nooit ingestemd met de seksuele handelingen en stond ze onder enorme druk. “Hij oefende een zekere macht op haar uit.” Hij zou haar voortdurend manipuleren en verstuurde ook tien naaktfoto’s aan het meisje. Zelf verklaarde hij dat hij verliefd was op het meisje en een ‘zwak moment’ had.

Drie jaar cel, vijf jaar geen lessen

De instructeur werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Daarna mag hij voor een periode van vijf jaar lang geen lessen meer geven. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 5.000 euro, haar ouders elk 2.000 euro. Een mede-studente zou eveneens aangerand zijn, maar op basis van tegenstrijdige verklaringen werd de man op basis van twijfel vrijgesproken voor die aanklacht.

Bron: HBVL