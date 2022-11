Bindend advies over toepassen belastingtarief verkoop paarden buiten EU

De Omzetbelasting Kennisgroep Overheid, Vrijstellingen en Internationaal heeft bindend geadviseerd over het niet toepassen van het nultarief voor de omzetbelasting op de levering van een paard aan een buiten de Europese Unie gevestigde afnemer.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën maakte dit standpunt in het kader van een WOO-verzoek gedeeltelijk openbaar. De ondernemer mag volgens de kennisgroep het nultarief niet toepassen op de levering van een paard aan een buiten de EU gevestigde afnemer als het paard in de tussenliggende periode is doorgetraind en uitgebracht op concours. Dit gebruik verbreekt het vereiste verband tussen de levering en uitvoer en staat daarmee de toepassing van het nultarief in de weg.

In conditie houden wel in overeenstemming

De kennisgroep kijkt er anders tegenaan als het paard wordt getraind om de conditie op peil te houden in afwachting van transport. Het paard wordt dan juist in overeenstemming gehouden met de staat die het paard had op het moment van levering.

Bron: Taxlive