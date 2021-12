Boete voor voormalig Landstallmeisterin Kristina Ankerhold

In mei werd er een klacht ingediend tegen voormalig Landstallmeisterin Kristina Ankerhold van de staatsstoeterij in Warendorf wegens overtreding van de wet op het dierenwelzijn. Indieners van de aanklacht waren de Duitse hippische federatie (FN) en het ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuurbehoud en Consumentenbescherming, de baas van de stoeterij in Warendorf. Gisteren maakte de staatsstoeterij bekend dat de procedure beëindigd is na betaling van 'boetes in het driecijferige bereik'.

De hele zaak is een reactie op de beschuldigingen tegen de stalmeester dat twee hengsten niet op correcte wijze zouden zijn getraind. Het incident vond plaats in de rijhal van de Duitse Rijschool, waar tegelijkertijd aspirant-instructeurs een cursus volgden en filmden wat er in de rijhal gebeurde.

Bron: Horses.nl/St-Georg