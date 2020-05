Buren Sanne Voets: ‘Ze mag wat een ander niet mag’

De buren van Sanne Voets in Berghem leggen zich niet neer bij de legalisering van haar complete terrein door de gemeente Oss. Volgens het Brabants Dagblad blunderde de gemeente Oss bij deze beslissing. Een aantal buren van de Heistraat in Berghem vindt dat er sprake is van 'grove rechtsongelijkheid'.

De Osse gemeenteraad heeft een blunder begaan met het in één klap legaliseren van alle illegale bouwwerken achter het huis van paralympisch amazone Sanne Voets door het in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied op te nemen. Daarvan zijn een aantal andere bewoners van de Heistraat in Berghem heilig overtuigd. Een bewoner van de Heistraat die exact hetzelfde wilde stuitte op een muur van onwil in het gemeentehuis. Hij zag zich gedwongen te verhuizen.

‘Alles verkocht en verhuisd’

Een rijbak, paddocks, een stapmolen: Mart van de Velden had en heeft alles over voor de paardensport van zijn dochter. Maar al die ‘bouwwerken’ achter zijn huis stonden niet op papier. En dus dwong de gemeente hem in 2018 om alles af te breken. “Ik heb van alles geprobeerd om ze op andere gedachten te brengen. Maar ik kreeg letterlijk te horen: ‘Er valt hier voor jou niks te halen. Nu niet en in de toekomst ook niet’. Toen heb ik besloten om alles te verkopen en te verhuizen. En nou lees ik in de krant dat ze het voor Voets wel allemaal rechtbreien. Dat gaat er bij mij niet in”, aldus Van de Velden in BD.

Juridisch staartje

Het raadsbesluit houdt volgens de buren sowieso geen stand bij de Raad van State. Al was het maar omdat zij geen kans hebben gehad om in te spreken bij de raadscommissie en de raadsvergadering. Het verhaal krijgt dus zeker nog een juridisch staartje.

Lees hier het hele artikel in het Brabants Dagblad

Bron BD