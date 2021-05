CAS heft door FEI Tribunaal oplegde schorsing van 20 jaar op

Het Court Arbitration for Sport (CAS) heeft een einde gemaakt aan de 20-jarige schorsing van enduranceruiter Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Quasimi. Het FEI Tribunaal legde deze historisch hoge schorsing op in een paardenmishandeling en anti-doping schending-zaak. Het paard van Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Quasimi raakte op een wedstrijd fataal gewond.

Castlebar Contraband, het paard van de enduranceruiter, liep op CE1* Fontainebleau op 15 oktober 2016 een open factuur aan het linker voorbeen op en moest worden ingeslapen. Na autopsie en bloedonderzoek werd de verboden substantie Xylazine, een spierontspanner, verdovingsmiddel en pijnstiller in één, aangetroffen.

Geen therapeutische redenen

Volgens de FEI-regels is er geen therapeutische reden om dit middel toe te dienen. De claim van de ruiter dat het werd gebruikt bij het euthanaseren van zijn paard, werd verwezen toen de FEI-dierenarts getuigde dit niet te hebben gebruikt. De dierenarts verklaard daarnaast het middel de fundamentele beschermingsfunctie van gevoeligheid weghaalt, waardoor de kans op een catastrofale blessure toeneemt. Het paard laat bij een fractuur geen pijn zien en loopt gewoon door.

20 jaar

Bij de autopsie werden meerdere leasies gevonden, die wezen op de toediening van meerdere injecties. Om die reden concludeerde het FEI Tribunaal dat de ruiter paardenmishandeling had gepleegd en de anti-doping regelgeving was geschonden. De ruiter kreeg een straf van 20 jaar: 18 jaar voor mishandeling en 2 jaar voor de doping.

Geen direct bewijs

In het hoger beroep bij het CAS presenteerde de FEI uitgebreid veterinair bewijs en liet deskundigen getuigen, maar het CAS oordeelde dat er geen bewijs is dat het paard ten tijde van de wedstrijd een zenuwblokkade had of abnormaal ongevoelig was. Omdat het paard de dag voor de wedstrijd de veterinaire keuring goed had doorstaan, was het paard volgens het CAS niet ongeschikt voor deelnam. Volgens het CAS was de FEI er niet in geslaagd vast te stellen dat het paard uitgeput, kreupel of geblesseerd was.

Ongegrond

Als gevolg hiervan is het CAS van mening dat de atleet geen overtreding van artikel 142.2 van het Algemeen Reglement heeft begaan en er daarom geen sancties kunnen worden opgelegd voor mishandeling. Het panel oordeelde dat alle door het FEI Tribunaal opgelegde bevindingen en sancties ongegrond waren.

