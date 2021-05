CAS pleit Nicole Walker vrij van beschuldigingen, Canadees team blijft gediskwalificeerd

Het Court of Arbitration for Sports (CAS) heeft Nicole Walker vrijgesproken van de beschuldigingen. Het CAS geloofd dat de amazone per ongeluk een kopje cocathee heeft gedronken op de Pan Am Games 2019 in Lima, Peru. Maar hoewel Walker is vrijgesproken, blijft het Canadese springteam gediskwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen. "Het is erg oneerlijk dat, nu de waarheid is geaccepteerd, mijn teamgenoten niet mogen deelnemen aan de Olympische Spelen", aldus Walker.

Op de Pan Am Games werd de ruiters van het Canadese team niet medegedeeld dat cocathee, dat legaal is en vaak wordt geserveerd in Peru, coca bevat, een derivaat van cocaïne. Cocathee lijkt veel op groene thee en het wordt meestal verpakt in zakjes of doosjes met vergelijkbare kleuren en afbeeldingen als groene thee. Walker dronk de cocathee in 2019 in de overtuiging dat het groene thee was.

Canada blijft gediskwalificeerd

In een zeer technische interpretatie van de toepasselijke regels, weigerde het CAS om het besluit van Pan Am Sports Disciplinary Commission om Canada van de Olympische Spelen in Tokio te diskwalificeren, ongedaan te maken. Volgens het CAS is er, ongeacht de onschuldige omstandigheden en er geen sprake was van bedrog of prestatieverbetering, er geen andere mogelijkheid dan Canada te diskwalificeren.

Startplaats verdiend

“Ik ben erg blij dat het CAS mijn verklaring als waarheid heeft aangenomen. Ik neem mijn gezondheid, wedstrijden en plicht als teamsporter heel serieus. Maar hoewel in de persoonlijke betuiging waardeer, is dat voor mij niet zo belangrijk als mijn team. Het is erg oneerlijk dat mijn teamgenoten niet mogen deelnemen aan de Spelen, terwijl de waarheid nu boven tafel is. Team Canada heeft eerlijk gestreden en heeft het verdiend om aan de Spelen te mogen deelnemen.”

Bron: Cision