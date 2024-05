Celstraffen familie Visser blijven hoogstwaarschijnlijk overeind

De procureur-generaal heeft geen reden gevonden die tot vernietiging van het arrest van Ger Visser, diens vrouw en zoon Ger Jr. moet leiden. De procureur-generaal gaf het advies om het cassatieberoep te verwerpen. Aangezien de Hoge Raad in negen van de tien gevallen dergelijk advies volgt, blijven de celstraffen van de Vissers dus hoogstwaarschijnlijk overeind.

Eind 2022 werden voormalig Eurocommerce-topman Ger Visser en zijn vrouw veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Ook zoon Ger Visser Jr. hing een celstraf boven het hoofd wegens faillisementsfraude en schuldwitwassen. Hij was betrokken bij de verkoop van de springstal van Eurocommerce voor een veel te laag bedrag. Visser Jr. ging in cassatie en gaf aan dat hij destijds helemaal niet wist dat het imperium op instorten stond.

Taxatierapport biedt geen grond voor werkelijke waarde

Uit bewijsvoering blijkt echter het tegendeel. Zo werd de Corland-dochter California, winnares van de Grote Prijs in Odense, in 2012 voor 2,2 miljoen euro naar Qatar verkocht. Bij de stal van Visser stond het echter nog in de boeken voor een ton. Daarom bieden de taxatierapporten geen grond voor de werkelijke waarde van de springstal. Zo gaf de procureur-generaal het Hof gelijk. Ook andere middelen die door de advocaten van Visser Jr. werden aangedragen, faalden.

Geen reden voor vernietiging arrest

Er is aan de keukentafel van de familie Visser uitvoerig overleg gepleegd. Derhalve heeft de procureur-generaal geen reden gevonden die tot vernietiging van het arrest van de Vissers moet leiden.

