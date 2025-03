Complete Eurocommerce familie krijgt celstraffen: ook dochter Kristel Visser

De Eurocommerce-affaire houdt rechtbanken nog steeds bezig. Na vader Ger, moeder Patricia en zoon Ger jr. krijgt nu ook dochter Kristel Visser (39) een celstraf, zo meldt De Stentor.

De rechter oordeelt dat Kristel zeven maanden de gevangenis in moet. Dat doet hij in hoger beroep, nadat ze in 2016 nog werd vrijgesproken. Kristel Visser, die in Monaco woont, krijgt de straf voor haar aandeel in het wegsluizen van vele miljoenen van het failliete bedrijf van haar vader, voormalig Eurocommercetopman Ger Visser uit Gorssel.

Goed nieuws

Voor Ger jr. was er deze week ook goed nieuws, weet De Stentor. In 2018 oordeelde een rechter dat hij ruim 5,2 miljoen euro terug moest betalen. Twee weken geleden diende het hoger beroep. Met succes, blijkt nu.

Ger Jr., die een deel daarvan al niet meer hoefde terug te betalen, hoeft nu ook het deel van het bedrag dat nog ‘over’ was, niet terug te betalen.

Nog niet ten einde

De juridische strijd van de familie Visser is nog niet ten einde. Eind juni moet vader Ger opnieuw in de rechtbank verschijnen.

Documentaire Vals Spel op Netflix

De documentaire ‘Vals Spel’ van Annette van Trigt over de val van Stal Eurocommerce is ook op Netflix te zien. In ‘Vals Spel’ gaat de televisiemaakster in op het dramatische faillissement van Eurocommerce, de vervolging en veroordeling van Ger Visser en zijn zoon en de ondergang van hun Olympische springstal.



