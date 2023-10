Court of Arbitration for Sport handhaaft tienjarige schorsing Andrew Kocher

Het Court of Arbitration for Sport (CAS) heeft de beslissing van het FEI Tribunaal betreffende de tienjarige schorsing van Andrew Kocher gehandhaafd. Kocher werd in juni 2021 door het FEI Tribunaal geschorst wegens het gebruik van elektrische sporen. Uit het langdurige onderzoek bleek ook dat Kocher zijn werknemers paarden liet rijden met zelf gefabriceerde elektrische sporen.

Het FEI Tribunaal deed grondig onderzoek naar de situatie rondom Kocher en in het voorjaar van 2021 kreeg hij vervolgens te horen dat hij voor een periode van tien jaar werd geschorst. Daarnaast kreeg hij een boete van 10.000 Zwitserse frank (ruim 9.000 euro) en werd hij veroordeeld tot het betalen van de juridische kosten van 7.500 Zwitserse frank (ruim 6.800 euro). Kocher ging op 1 juli 2021 tegen die beslissing in beroep, in een poging om de opgelegde sancties op te heffen of te verminderen.

Elektrische sporen

Uit een langdurig onderzoek door de FEI, dat in juni 2020 begon naar aanleiding van de beschuldigingen van het gebruik van elektrische sporen, bleek dat Kocher elektrische sporen droeg om meerdere internationale concoursen, maar er werd ook ontdekt dat Kocher zijn werknemers de elektrische sporen op specifieke paarden liet gebruiken. De ruiter stelde daarvoor zelf gefabriceerde elektrische sporen ter beschikking.

Schorsing gerechtvaardigd

In haar beslissing kwam het CAS-panel tot dezelfde conclusie als het FEI Tribunaal, namelijk dat een schorsing van tien jaar gerechtvaardigd was. Kocher mag in die tien jaar niet op concoursen verschijnen; niet als deelnemer, maar ook niet als toeschouwer. De voorlopige schorsing die Kocher sinds 28 oktober 2020 uitzat, wordt verrekend met de definitieve schorsing, zodoende loopt deze op 27 oktober 2030 af. Ook moet Kocher de boete en de kosten betalen.

Bron: Persbericht FEI