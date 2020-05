Deal Global Champions Tour met Duitse investeerder gaat toch door

Door de coronacrisis wilde de Duitse zakenman Lars Windhorst van de Tennor Group afzien van de aankoop van een miljoenenbelang in de Global Champions Tour. Dat volgde tot rechtszaken maar de discussie is nu ten einde. Tennor Group heeft met aandeelhouder McCourt Global, van de Amerikaanse sportinvesteerder Frank McCourt, overeenstemming bereikt over de overname van zijn belang van vijftig procent.

McCourt Global en Tennor Group hebben vandaag laten weten dat partijen een minnelijke schikking hebben bereikt met betrekking tot de verkoop van McCourt zijn aandeel aan Lars Windhorst.

Tops: ‘Sterk zoals altijd’

Jan Tops, oprichter en president van de LGCT en mede-oprichter van de GCL samen met Frank McCourt, is er blij mee. “Ik ben blij te kunnen bevestigen dat er overeenstemming is bereikt over ons nieuwe partnerschap. Ons bedrijf staat er goed voor en is sterk zoals het altijd is geweest. Ondanks de pandemie zijn alle teameigenaren en andere belanghebbenden volledig toegewijd. We blijven onze innovatieve koers en het wereldwijde succes van onze serie voortzetten. We blijven vooruit gaan en niet achteruit.”

Uitdagende kansen

Lars Windhorst, oprichter en voorzitter van de Tennor Group, zegt: “Ik ben verheugd dat ik de nieuwe samenwerking met Jan Tops ben aangegaan. Ik kijk er naar uit om samen te werken om uitdagende kansen te ontwikkelen voor deze fantastische wereldwijde sportorganisatie.”

Seizoen 2020

Door de coronacrisis, welke wereldwijd invloed heeft op de sport, is het nog onduidelijk hoe het seizoen van 2020 eruit gaat zien. “We erkennen allemaal dat dit een periode van constante aanpassing zal zijn”, aldus Jan Tops. “We zullen op korte termijn beslissen of het mogelijk is om dit jaar veilig enkele evenementen te organiseren. Daarbij rekening houdend met de maatregelen van de nationale regeringen. Of dat we volgend jaar opnieuw beginnen. We kijken uit naar een positief resultaat.”

Horses.nl

