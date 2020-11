Duitse rechtbank: geen omzetbelasting op prijzengeld

Het Bundesfinanzhof (de federale financiële rechtbank) heeft in een uitspraak van juni 2020 geoordeeld dat inkomsten uit prijzengeld zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Zo’n oordeel was er al van het Europees Gerechtshof in 2016 en werd deze zomer nog een keer bekrachtigd door de hoogste financieel-juridische instantie in Duitsland.

De rechtbank oordeelde zo omdat de prijzengelden niet gegarandeerd zijn en alleen bij successen worden uitgekeerd.

Lastenverlichting

“Deze uitspraak bevestigt eens te meer dat paardeneigenaren geen omzetbelasting hoeven te betalen over het gewonnen prijzengeld van hun paarden. Dat zorgt voor lastenverlichting in de hele paardensport ”, zegt Rainer Reisloh, chef van de financiële afdeling van de Duitse paardensportkoepel, de FN.

Klik hier om de uitspraak te lezen

Bron: FN