Endurance-amazones: CAS-uitspraak doet recht aan team rond Contraband

Eerder meldde de FEI middels een persbericht, dat de 20-jarige schorsing waartoe enduranceruiter Abdul Aziz Bin Faisal Al Quasimi aanvankelijk was veroordeeld door het CAS is verworpen. De Nederlandse top-enduranceamazones Joyce van den Berg en Marijke Visser vinden dat het persbericht onvoldoende duidelijk maakt dat de betrokken ruiter geen enkele blaam treft.

Van den Berg en Visser vinden dat de FEI in de zaak van het overleden endurancepaard Castlebar Contraband de plank volledig heeft misgeslagen. Contraband liep op 15 oktober 2016 een endurance wedstrijd in Fontaineblau. Door een ongelukkige val moest hij ter plekke geëuthanaseerd worden.

Beroep

Overtuigd dat het hier om een ongelukkig ongeval ging, heeft Abdul Al Quasimi de zaak in beroep voorgelegd aan het CAS (Court of Arbitration for Sport), het hoogste tuchtrechtelijke orgaan ter wereld. Op basis van een gedetailleerd onderzoek van deze complexe zaak, heeft de CAS het beroep van Al Quasimi volledig toegewezen en vrijspraak gegeven op alle door de FEI genoemde punten. Ook is de FEI veroordeeld tot het betalen van een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van het ingestelde beroep.

Menselijke fout

Na het euthanaseren van Contraband is er een bloedmonster voor de dopingcontrole afgenomen. In dit bloedmonster is een grote hoeveelheid Xylazine aangetroffen; Diazapam/Valium is echter niet gevonden. Deze grote hoeveelheid kan alleen verklaard worden wanneer de aanwezige dierenarts per abuis de Diazapam/Valium verwisseld heeft met de Xylazine. De conclusie is dan ook, dat er een menselijke fout plaatsgevonden moet hebben bij het euthanaseren.

‘Horse abuse’ eveneens afgewezen

De beschuldiging van ‘horse abuse’ is eveneens afgewezen. De door de FEI genoemde aantijgingen zijn door deskundigen toe te schrijven aan het ongeluk.

Recht aan betrokken team

Hoewel de FEI volledig in het ongelijk is gesteld, brengt deze uitspraak de geliefde Castlebar Contraband niet terug, zeggen Joyce van den Berg en Marijke Visser. “Maar de uitspraak doet wel recht aan het betrokken team. Contraband was zeer geliefd bij iedereen die bij hem- en zijn verzorging betrokken was. Voor hen was het op deze manier verliezen van Contraband en de daarop volgende beschuldigingen een extreme, emotionele en verdrietige ervaring.”

Lees hier de volledige uitspraak



Bron: Persbericht / Horses.nl