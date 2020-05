FEI Tribunaal wijst beroep familie Schmidt en Prunthaller af

Het FEI Tribunaal heeft een beroep van eigenaren Edda M. en Maximilian-Emanuel Schmidt en amazone Ulrike Prunthaller tegen de FEI over het besluit om de klachten tegen Sissy Max-Theurer, de president van de Oostenrijkse Paardensportfederatie (OEPS), af te wijzen is verworpen. De afwijzing van het beroep van José A. Rodriguez Alvarez was de laatste stap in klachten van de Schmidts en Prunthaller tegen Max-Theurer.

De familie Schmidt voerde aan dat Max-Theurer in haar verschillende taken tegenstrijdige belangen had.

Uitgesloten

De familie Schmidt staat aan het roer van Stal Bartlgut en laat verschillende paarden uitbrengen door stalamazone Ulrike Prunthaller. In 2013 werd de Oostenrijkse amazone 9 maanden uitgesloten van deelname aan wedstrijden door vermeende ‘pijnlijke en illegale trainingsmethoden’ van paarden.

Financiële steun door Max-Theurer

Een jaar geleden accepteerde het Oostenrijkse Ministerie van Justitie de resultaten van een onderzoek door het Centraal Openbaar Ministerie voor de bestrijding van economische misdrijven en corruptie, dat geen aanwijzingen vond voor de beschuldigingen van de Schmidts, waarbij aanzienlijke financiële steun werd verleend aan de internationale wedstrijden van Max-Theurer.

Claim

De Schmidts hebben in december vorig jaar de claim over de belangenconflicten ingediend, maar de FEI weigerde dit na te streven. Medio december tekende de familie daarop een beroep aan tegen dit besluit bij het FEI Tribunaal.

Aantonen

Het Tribunaal gaf in het besluit aan dat de Schmidts en Prunthaller moeten aantonen dat de beslissing van de FEI om de beschuldigingen niet te onderzoeken gebaseerd is op een willekeurig oordeel, weggelaten vanwege een ander, extern of ongepast doel of omdat de beslissing kennelijk onjuist was.

