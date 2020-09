Ger Visser opnieuw voor de rechter

Honderden documenten kreeg Ger Visser in 2018 anoniem in z'n brievenbus. En daaruit zou blijken dat Dik Wessels en de Rabobank achter het faillissement van Ger Visser zitten. Vandaag stonden Visser, zijn vrouw, zoon en dochter voor de rechter omdat ze worden verdacht dat ze zelf de documenten hebben vervalst. Dat meldt RTV Oost.

Ger Visser vertelde het beeldend aan de rechters; hoe hij op 10 april 2018 ’s avond de hond ging uitlaten, dat hij nog even in de brievenbus keek, en daar zag hij drie grote enveloppen, ‘met een soort ducttape aan elkaar geplakt’. De inhoud was verrassend, en enorm in zijn voordeel. Op briefpapier van ‘Findynate House’, het Schotse kasteel van Dik Wessels, las Visser gespreksverslagen tussen Wessels en onder meer Sipko Schat, topman van de Rabobank. En uit die verslagen en andere stukken blijkt dat Dik Wessels doelbewust Ger Visser het faillissement in heeft gejaagd. Maar de FIOD gelooft er niets van; volgens hen heeft de familie Visser de documenten zelf gemaakt, of laten maken. Vandaag stond de volledige familie weer terecht.

Van Quote naar cel

Het waren stapels ontlastende verklaringen, gespreksverslagen en andere stukken in de brievenbus. Visser kon ze dus goed gebruiken voor zijn hoger beroep. Maar zijn geloofwaardigheid bleek nihil, de FIOD pakt hem in oktober 2018 op en hij blijft drie maanden in de cel. Vandaag verdedigt hij zich op zijn gebruikelijke wijze: zelfverzekerd en vol flair probeert hij de rechters te overtuigen. Maar handschriftonderzoek, lettertypeonderzoek, papieronderzoek en getuigenverhoren pleiten in zijn nadeel. Maar Visser houdt vol: “Ik kan het niet gedaan hebben, ik werk nooit met een computer en ik heb er geen opdracht voor gegeven.”

Gezin vermoord

In dezelfde rechtszaak, in de rechtbank in Den Bosch staan ook zijn zoon, dochter en z’n vrouw terecht. Vooral die laatste heeft het moeilijk, zo vertelt ze de rechters, en ze is het duidelijk eens met haar man in haar verwijten: “Dik Wessels en Rabobank hebben m’n gezin vermoord en ons familiebedrijf afgepakt. Ik ben gesloopt en lijd onder het verdriet van mijn vrouw en kinderen”, vertelt Ger Visser. Overigens is Dik Wessels in november 2017 overleden. Ger Visser antwoordt desgevraagd dat hij denkt dat er ‘iemand uit de omgeving van Wessels’ na zijn overlijden wellicht de documenten in zijn brievenbus heeft gedeponeerd.

Gesponsord door vrienden

Overigens gaat het om meer documenten waarvan justitie denkt dat ze vervalst zijn. Zo zou hij zijn vrouw nog voor zijn faillissement het ‘gebruiksrecht’ van hun huis hebben gegeven. Ook gaat het om een vermeende vervalste koop- en huurovereenkomst over een stukje weiland en een paardenstal, naast hun huis. Door deze documenten kan de curator het huis niet verkopen, en dat is de reden dat de persoonlijk failliete Visser nog steeds in de riante villa in Gorssel woont. Zijn kinderen wonen in Monaco. ‘Waar ze hun leven van betalen’, wil een van de rechters weten. “We worden gesponsord door vrienden”, vertelt Visser. Zelf heeft hij niets meer, zegt hij, want zelfs zijn pensioen en AOW worden door de curator ingenomen.

