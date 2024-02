Gerechtshof: ‘Opfokken van paarden voor derden geen landbouwactiviteit’

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag een uitspraak gepubliceerd die van breder belang is voor paardenhouders: de zaak (in hoger beroep) had namelijk betrekking op de vraag of het opfokken van paarden (zonder risico voor de opfokker) moet worden gezien als 'veehouderij'. Het Hof oordeelt dat dit niet het geval is en het opfokken van paarden is daarmee geen landbouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 7:312 BW.

In deze zaak betekende dat: de ontbinding van de pachtovereenkomst van de betreffende ondernemer, die reeds ontbonden was door de Pachtkamer, werd bekrachtigd door het Hof.

Concreet zegt het Hof in de uitspraak:

[appellant] heeft het gepachte de laatste decennia hoofdzakelijk gebruikt voor het voor derden opfokken van paarden, die als veulen bij hem gebracht worden totdat ze ongeveer drie jaar oud zijn. Het hof is van oordeel dat deze activiteit van [appellant] geen veehouderij betreft en daarmee geen landbouwactiviteit, zoals bedoeld in artikel 7:312 BW. Veehouderij in de zin van artikel 7:312 BW kan betrekking hebben op paarden, die worden gefokt met het overwegende oogmerk om ze te verhandelen. Van veehouderij in de hiervoor bedoelde zin is geen sprake bij activiteiten die bestaan uit het verlenen van diensten met betrekking tot dieren, zoals de tijdelijke terbeschikkingstelling van dieren (bijvoorbeeld rijpaarden) of het bieden van onderdak aan dieren (bijvoorbeeld een dierenpension). Beslissend is of de dieren of producten die de dieren voortbrengen voor de verkoop zijn bestemd.

Reikwijdte

Robert van Driesten, werkzaam op Rentmeesterskantoor Drie Zwaluwen, vraagt zich in een LinkedIn-post het volgende af: “Eerder werd in algemene zin veelal aangenomen dat het grondgebonden karakter van een opfokbedrijf (paarden) maakte dat er sprake was van een landbouwactiviteit. Daaraan is nu een einde gekomen.”

“Vraag die zich nu aandient is wat de reikwijdte van deze uitspraak is. Immers, het opfokken van jongvee (zonder risico van de opfokker) of andere vormen waarbij dieren ’tijdelijk ter beschikking worden gesteld’ zouden hiermee ook niet meer onder de noemer van een landbouwactiviteit geschaard kunnen worden, met als gevolg dat een geslaagd beroep op ontbinding van de pachtovereenkomst op de loer ligt”, aldus Van Driesten.

Bron: Rechtspraak.nl/Horses.nl