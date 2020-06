Hoefsmid krijgt werkstraf na hamerslag op paardenhoofd

De politierechter heeft een hoefsmid een taakstraf van dertig uur gegeven. De hoefsmid verwondde vorig jaar mei in Someren een paard door hem een klap op zijn hoofd te geven met een hamer. Door de klap liep het paard een breuk in zijn schedel op en beet zijn tongbeen door.

Volgens de hoefsmid (26) zelf viel de verwonding wel mee. Hij gaf aan dat het paard vervelend was en dat hij het paard daarom een corrigerende tik gaf. Hij vergat echter dat hij een hamer in zijn handen had. De eigenaresse heeft een heel ander verhaal. Volgens haar verloor de hoefsmid zijn geduld, pakte de hamer en gaf een behoorlijk gerichte klap. Er kwam een dierenarts aan te pas om de wond te hechten.

Geen gemakkelijke zaak

De Officier van Justitie vond het geen gemakkelijk zaak. Met een straf is het slachtoffer niet geholpen, maar dierenleed moet bestraft worden. Ze geloofde het verhaal van de stalhoudster. Anderzijds gaf ze aan dat de hoefsmid het niet met voorbedachte rade deed om het paard te verwonden. Ze eiste zestig uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk.

Bron: Eindhovens Dagblad