Jonge Klaver-paarden niet onder executoriale hamer, woonhuis wel

De eerder aangekondigde veiling van jonge paarden van fokker Cees Klaver is van de baan. Er staat echter wel een andere executieveiling op stapel: die van het woonhuis en omliggende weiden van Klaver in Schoorl.

“Er blijkt geen andere oplossing”, aldus de schuldeisers. De eerder aangekondigde veiling van het Grand Prix-springpaard Big Star Jr K Z (Big Star x Polydor) ging niet door omdat de hengst voortijdig werd aangekocht door Ashford Farm. Inmiddels heeft de tienjarige Big Star-zoon onder Ashford Farm-ruiter Michael Hughes foutloze rondes gesprongen op CSI Oliva.

Onvoldoende opbrengst

Volgens de schuldeisers zou de veiling van de jonge springpaarden niet voldoende opbrengen. Daarom is nu besloten over te gaan tot veiling van het woonhuis van Klaver. De veiling vindt plaats op 21 maart. Eerder al werd een boerderij met land bij Schagen, waar Klaver zijn jonge paarden opfokte, op last van Herman Verhagen executoriaal verkocht.

Meer informatie

Bron: Horses.nl