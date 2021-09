Justitie stelt nieuw onderzoek in naar vervalsing documenten Ger Visser

Volgens de curatoren die het miljoenen-faillissement van Eurocommerce afwikkelen, heeft oud-topman Ger Visser mogelijk wederom documenten vervalst en daar hebben ze aangifte van gedaan. Justitie heeft de zaak in onderzoek, bevestigt een woordvoerder aan RTV Oost. Visser zelf is blij met het nieuwe onderzoek, meldt hij aan RTV Oost. Hij denkt met deze documenten zijn onschuld te kunnen bewijzen.

Opnieuw wordt dus gekeken of de oud-multimiljonair documenten heeft vervalst. Vorig jaar werd Visser veroordeeld tot drie jaar celstraf, ook voor valsheid in geschrifte. Hij had in aanloop naar een hoger beroepszaak vervalste documenten ingebracht. Die strafzaak bij het gerechtshof draaide om faillissementsfraude.

Documenten van aandeelhoudersvergaderingen

Nu draait het onderzoek om documenten van aandeelhoudersvergaderingen in 2002 en 2007. In die documenten staat dat Visser voor tientallen miljoenen euro’s aan aandelen zou hebben gekocht met geleend geld van Eurocommerce. De winst zou hem privé toekomen, verliezen zouden worden gedekt.

Onterecht failliet

Volgens Visser zelf is hij daarom onterecht failliet verklaard. De curatoren vinden de stukken ‘te mooi om waar te zijn’ en hebben aangifte gedaan, schrijft RTV Oost.

32 dozen

Het gaat om 32 dozen met documenten in de boedel van een inmiddels failliet accountantskantoor. Deze accountant deed de boeken van Eurocommerce. Ger Visser, maar ook curator Looijen die zijn faillissement afwikkelt, willen graag de dozen met administratie inzien. Gisteren diende daar een kort geding over bij de rechtbank. Die besluit over twee weken of de administratie wordt overhandigd en zo ja, aan wie.

Lees meer op RTV Oost

Bron: RTV Oost