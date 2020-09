Luc Schelstraete: ‘Nederland laat een kans liggen’

De Europese Unie heeft in 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen als het gaat om consumentenrecht. Deze richtlijn beschermt de koper nog langer met een garantietermijn (een jaar in plaats van een half jaar). Er is voor landen ook de mogelijkheid om verkoop van levende dieren uit consumentenrecht uit te sluiten en daar maakt de Duitse paardensportkoepel, de FN, zich hard voor (lees hier meer). In Nederland lijkt er geen actie ondernomen te worden en Luc Schelstraete vindt dat de Nederlandse paardenhandel en belangenorganisaties kansen laten liggen.

Koopt een particulier een paard bij een ondernemer, zoals een commerciële paardenhandelaar of fokker, en vertoont het paard binnen zes maanden een gebrek, dan bevat consumentenrecht het vermoeden dat het gebrek al aanwezig is op het moment dat het dier aan de koper werd overgedragen. De koper hoeft geen bewijs te leveren, maar de verkoper kan proberen het tegendeel te bewijzen (omkering van de bewijslast).

Uitsluiting levende dieren

Per 2021 zou de consumentenbescherming nog langer duren: volgens de nieuwe EU-richtlijn consumentenrecht geen 6 maar 12 maanden. Het is voor de EU-lidstaten wel mogelijk om de verkoop van levende dieren uit te sluiten van deze richtlijn. Duitsland maakt zich daar hard voor, maar in Nederland is er niet voor gekozen.

Actie is geboden

“Ik vermoed dat de paardenhandel in Nederland en haar belangenorganisaties inclusief KWPN en de overige stamboeken een kans laten liggen. Het wetsontwerp moet nog naar de Tweede Kamer dus actie is geboden”, zegt Luc Schelstraete.

Lees meer in De Paardenkrant van deze week

Lees ook (premium):

Bron: Horses.nl