De eigenaar van een manege in Oedelem, nabij Beernem in België, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor misbruik van drie minderjarige meisjes. De man gaf de slachtoffers paardrijles. Daarnaast krijgt hij een verbod om de komende drie jaar met minderjarigen te werken. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. De man gaat in beroep tegen de uitspraak.

Ellen Liem Door

De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een toen 15-jarig meisje in augustus 2022 aangifte deed bij de politiezone Brugge. Het meisje kreeg al jarenlang paardrijles van de man. Kort daarna deden ook twee andere minderjarigen aangifte. Zij verklaarden dat zij tussen 2018 en 2020 met soortgelijke feiten te maken hadden gekregen. De meisjes waren toen 13 en 14 jaar oud. Twee van de drie slachtoffers stelden zich niet als burgerlijke partij in de zaak.

Bij twee meisjes was sprake van ongewenste aanrakingen. Bij het derde slachtoffer was ook sprake van verkrachting.

Misbruik van positie

Volgens de advocaat van een van de slachtoffers maakte de man misbruik van zijn positie als instructeur. Tijdens het proces voor de Brugse strafrechtbank las advocaat Luc Arnou een brief van zijn cliënte voor. Daarin beschreef het meisje hoe de man zich aanvankelijk als een vaderfiguur gedroeg.

De eerste jaren beleefde ze naar eigen zeggen haar droom, maar vanaf haar vijftiende kreeg ze te maken met ongewenste aanrakingen. Die varieerden volgens de brief van een tik op de billen tot aanrakingen onder haar kleding.

De man zou volgens het slachtoffer steeds verder zijn gegaan. In ruil daarvoor mocht ze rijden op een toppaard. Ze wist dat het gedrag niet goed was, maar was bang alles te verliezen.

Eerdere zaak

Volgens de procureur probeerde de man minderjarige meisjes aan zich te binden, waarna hij overging tot ongewenste aanrakingen, onder meer bij het passen van een zadel. In ruil daarvoor zouden de meisjes gunsten hebben gekregen, zoals de mogelijkheid om op een wedstrijdpaard te rijden. De procureur vroeg naast een gevangenisstraf ook om sluiting van de manege.

Eerdere zaak

De man werd eerder, in 2014, vrijgesproken van vermeende zedenfeiten uit 2004 en 2008 wegens gebrek aan bewijs.

De eigenaar van de manege ontkende ook in deze zaak schuldig te zijn en vroeg om vrijspraak. Zijn advocaat stelde dat het onderzoek geen bewijs had opgeleverd en dat er geen sprake was van ongewenste aanrakingen.

Gevangenisstraf

De rechtbank achtte de man schuldig aan de aantasting van de seksuele integriteit van de drie meisjes. Bij een van de slachtoffers was daarnaast sprake van verkrachting. Verschillende getuigen hadden de verklaringen van de meisjes tijdens het onderzoek bevestigd.

De man krijgt drie jaar gevangenisstraf en een verbod om gedurende drie jaar met minderjarigen te werken. De rechtbank besloot niet tot sluiting van de manege. Daarnaast moet hij in totaal 6.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partij.

De man gaat in beroep tegen de veroordeling.

Bron: VRT