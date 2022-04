Mark Todd mag weer paarden trainen

Twee maanden geleden kreeg Mark Todd een vier maanden durende schorsing opgelegd. Even daardoor dook een video op, waarop te zien is hoe de tweevoudig Olympisch kampioen een paard met een tak slaat. Gisteren kwam de licentiecommissie van de BHA (British Horseracing Authority) bijeen om Todds schorsing te bespreken. Ook vond er een privé-hoorzitting plaats. Beide partijen waren het eens dat Todd weer mag beginnen met het trainen van paarden.

“Dat de BHA met onmiddellijke teruggave van de licentie van Mark instemde, is voor een groot deel te wijten aan het feit dat de BHA er van overtuigd is dat deze zaak geen aanhoudende zorgen over het welzijn van paarden opleverde”, aldus de woordvoerder van de licentiecommissie.

Zware maanden

De ruiter liet aan Horse & Hound weten er erg naar uit te kijken om de situatie achter zich te laten. “Het zijn twee zware maanden geweest, voor mij familie en voor mezelf. Ik wil mijn familie en personeel enorm bedanken, maar ook de eigenaren die me hebben gesteund en bij me zijn gebleven.” Hij vervolgt: “Ik kijk er naar uit om te doen wat ik het liefste doe, voor de paarden zorgen, op concours gaan en meer wedstrijden winnen.”

Lees ook:

Bron: Horse & Hound