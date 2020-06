Mathilda Karlsson in beroep tegen afwijzing FEI Tribunaal

Het bezwaar van Mathilda Karlsson tegen het besluit van het FEI Tribunaal betreffende het schrappen van resultaten waardoor de amazone haar Olympische ticket verloor, werd onlangs afgewezen. Luc Schelstraete en Piotr Wawrzyniak, de advocaten van de Sri Lankaanse-amazone, lieten in een verklaring weten hiertegen in beroep te gaan.

“Het blijft onbetwist dat de ruiters geen enkele schuld hebben aan de schendingen en zelf geen regels hebben overtreden”, is te lezen in de verklaring. Volgens de advocaten wordt de amazone bestraft, terwijl de partijen die – naar mening van het FEI Tribunaal – een overtreding van de FEI regels en voorschriften hebben begaan – waaronder de FEI en de Franse Hippische Federatie – en daar mee weg kwamen.

CAS

Karlsson en de Sri Lanka Hippische Federatie gaan daarop in beroep bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) tegen de afwijzing van het FEI Tribunaal. De fundamentele vraag die in beroep moet worden beantwoord is of het rechtvaardig is om Karlsson te bestraffen voor de vermeende fouten van derden.

Bron: Persbericht