Meisje (8) valt van paard en manege moet 2.000 euro smartengeld betalen

Een Duitse rechter in München boog zich over de vraag of een manege een schadevergoeding moet betalen aan de ouders van een achtjarig meisje dat op die manege van een paard viel. Het antwoord: ja. Maar niet de 6.000 euro die de ouders van het meisje hadden geëist, eenderde daarvan. Daartegenover staat dat tweederde van de proceskosten voor rekening van de ouders komen.

Het betreffende meisje viel in augustus 2020 van een paard op een manege in Mammendorf. Het ongeluk gebeurde als volgt: een onervaren vriendin van het meisje (dat zelf een jaar ervaring had), was meegekomen naar de manege werd door de instructeur gelongeerd in de rijbaan waar ook het 8-jarige meisje reed. Het paard van het achtjarige meisje galoppeerde naar het paard dat gelongeerd werd, remde abrupt en sprong op zij. Daardoor viel ze er vanaf.

Dat gelijktijdige longeren in dezelfde rijbaan was voor de ouders van het achtjarige meisje reden om naar de rechter te stappen. Zij stelden dat de val, waar het meisje overigens geen langdurige letsel aan over hield, werd veroorzaakt door het feit dat er gelijktijdig in de baan werd gelongeerd.

Eenderde smartengeld, tweederde proceskosten

De ouders van het meisje eisten 6.000 euro smartengeld van de manegehoudster. De rechter boog zich met name over de vraag of het longeren gelijktijdig met het rijden plaats had mogen vinden. Hij liet daarvoor een deskundige naar de rechtbank komen (die meldde dat het longeren een bron van gevaar was en niet zo had mogen plaatsvinden) en de situatie werd zelfs nog een keer nagebootst (waarbij alles goed af liep).

Tegelijkertijd nam de rechter mee dat de bewijslast bij (de ouders van) het meisje lag. En zo stelde hij de volgende schikking voor: de manege betaalt eenderde (dus 2.000 euro) van het geëiste smartengeld en de ouders van het meisje dragen tweederde van de proceskosten. Volgens Merkur.de stemden beide partijen daarmee in, zonder er werkelijk tevreden mee te zijn.

Bron: Merkur.de