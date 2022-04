Michael Barisone ontoerekeningsvatbaar, niet schuldig bevonden

De Amerikaanse dressuurruiter Michael Barisone is vrijgesproken van alle aanklachten. Barisone werd in 2019 aangeklaagd voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden. De teamreserve voor de Olympische Spelen 2008 werd door de jury op donderdag 14 april ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Een twaalfkoppige jury beraadslaagde gedurende ongeveer achttien uur en bevond Barisone niet schuldig voor het in de borst schieten van zijn stagiaire Lauren Kanarek en de poging tot moord op haar verloofde Robert Goodwin.

Proces tegen Barisone

Het proces tegen Barisone begon op 28 maart met Christopher Schellhorn, die vijftien getuigen oproep. Daaronder meerdere politieagenten en rechercheurs, maar ook Kanarek en Goodwin zelf. De advocaten van de verdediging riepen 23 getuigen op, waaronder medewerkers van Barisone, stadsambtenaren, medische technici en verschillende collegaruiters en -amazones.

Evaluatie

De jury verklaarde Barisone ontoerekeningsvatbaar en hij wordt gedurende dertig dagen voor evaluatie opgenomen in het Ann Klein Forensic Center in Trenton. Op 17 mei verschijnt hij weer voor de rechter. Deze hoorzitting is voor het publiek gesloten.

