Minister wil dat alle sporttrainers verklaring gedrag kunnen overleggen

Minister Helder wil wangedrag in de sportwereld aanpakken en wil dat alle trainers en bestuurders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. De minister hoopt dat het plan wordt opgenomen in het nieuwe Nationaal Sportakkoord. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Wat dit voor de paardensport gaat betekenen als deze plannen worden doorgevoerd, is nog niet bekend.

Minister Helder voelt zich verplicht om het goed te organiseren, vooral voor jonge mensen die aan sport doen. “We horen te veel verhalen over misstanden. Het is belangrijk dat iedereen goed kan trainen”, aldus Helder in NOS Radio 1 Journaal.

Meer bemoeienis van de overheid

Helder wil dat de overheid zich meer gaat bemoeien met de veiligheid in de sportwereld. Tot nu toe werd dat overgelaten aan de sportsector zelf, met de eindverantwoordelijkheid bij de sportkoepel NOC*NSF. Helder vindt dat daar veranderingen in moeten worden doorgevoerd. Ze wil onder meer ook aanvullende subsidievoorwaarden stellen aan het Instituut Sportrechtspraak. Dat houdt zich bezig met het tuchtrecht in de sport, maar functioneert volgens Helder niet goed in zaken over grensoverschrijdend gedrag.

Bron: NOS