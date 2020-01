‘Nepkoper’ actief in Nederlandse paardenwereld

De redactie van Horses.nl werd de afgelopen tijd al meerdere keren getipt over het actief zijn van een 'nepkoper', die probeert paardenmensen op te lichten. Een persoon die zich als zeer vermogend uitgeeft en bij verschillende stallen heeft gevraagd naar toppaarden. Eén van de mensen die werd benaderd is fokster Emmy de Jeu, zij plaatste op facebook een waarschuwing voor de persoon die zich voordoet als 'Henri Pinault'.

De Jeu schrijft: “Waarschuwing voor paardenmensen: ik ben benaderd door ene ‘Henri Pinault’ (een Franse miljardair als je hem googlet) die mij in slecht Engels om toppaarden/merries vraagt. Als ik vraag naar identiteit wordt ie pissig. Hij zegt het KWPN gevraagd te hebben naar topmerries.”

De werkwijze van deze persoon doet volgens de tipgevers aan Horses.nl sterk denken aan een bekende oplichter in de paardenwereld, waaraan het tv-programma Opgelicht al meerdere keren aandacht besteedde.

Bron: Horses.nl/facebook

