Nieuwe strafzaak geopend tegen Ger Visser

Justitie heeft nóg een strafzaak geopend tegen Ger Visser. Volgens het openbaar ministerie hebben de voormalig multimiljonair en zijn vrouw (opnieuw) documenten vervalst. Dit is de derde strafzaak die tegen de gevallen vastgoedmagnaat loopt.

Afgelopen najaar kwam naar buiten dat justitie was gestart met een nieuw onderzoek naar Visser. Dat onderzoek heeft een nieuw strafdossier als resultaat. Visser is vorige maand verhoord over de verdenkingen tegen hem. De rechtbank zal zich in augustus over de zaak buigen.

‘Te mooi om waar te zijn’

Het draait onder meer om documenten van aandeelhoudersvergaderingen in 2002 en 2007, in bezit van RTV Oost. In die documenten staat dat Visser voor tientallen miljoenen euro’s aan aandelen zou hebben gekocht met geleend geld van Eurocommerce. Het dividend zou hem privé toekomen, verliezen zouden worden gedekt.

Volgens Visser heeft zijn zoon Ger jr. deze documenten gevonden en zijn ze 100% authentiek. Volgens het OM zijn de stukken ’te mooi om waar te zijn’.

Veroordelingen: 6,5 jaar cel

In juni dient een hoger beroepszaak rondom een soortgelijke kwestie. Visser zou namelijk al eerder stukken hebben vervalst. De rechtbank veroordeelde Visser daar tot 3 jaar cel voor. In 2016 werd Visser ook al veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Daadwerkelijk in de gevangenis zat Visser nog niet.

Bron: RTV Oost