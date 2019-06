NOC*NSF gaat sporters ondersteunen bij dopingzaken

NOC*NSF gaat topsporters juridisch en financieel ondersteunen bij dopingzaken. De sportkoepel heeft dat besloten op aandringen van de atletencommissie.

Er komt een regeling waarbij NOC*NSF ondersteuning biedt bij ingewikkelde en daardoor vaak dure zaken. De sportkoepel werkt hierbij samen met sportersvakbond NL Sporter, het Instituut Sport Rechtspraak en het ministerie van VWS.

Einde sportcarrière

“Een topsporter zou het recht moeten hebben om in een gelijke positie te verkeren als de instantie waar hij of zij tegenover staat. Als aangeklaagde topsporter heb je geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen betekent het einde van de sportcarrière. Wij zijn erg blij dat er nu in ieder geval in Nederland een regeling komt ter ondersteuning van topsporters die met een dergelijke zaak te maken krijgen”, zegt Hinkelien Schreuder, voorzitter van de atletencommissie.

Juridische hulp

NOC*NSF gaat sporters vanaf nu ondersteunen met juridische hulp, een individuele rechtsbijstandsverzekering en extra financiering voor kosten die boven de rechtsbijstand uitkomen. De voorziening richt zich in eerste instantie op doping- en matchfixingszaken.

Meer informatie

Bron: NOC*NSF