OM eist boetes en taakstraf vanwege illegale handel ontwormingsmiddelen

Tegen twee groothandels uit Twenterand en Enschede zijn boetes van 25.000 euro geëist, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Tegen de leidinggevenden van de bedrijven eiste het OM een werkstraf van tachtig uur. De ondernemingen worden ervan verdacht in totaal 30.000 dierengeneesmiddelen te hebben verkocht aan een eenmanszaak uit het Noord-Hollandse Langedijk, zo meldt RTV Oost.

Dat is illegaal omdat die koper niet de vereiste vergunning heeft voor de handel in dierenmedicatie. Uit onderzoek van de NVWA blijkt volgens het OM dat in totaal vijf verdachten zich niet aan de regels hebben gehouden voor het handelen in ontwormingsmiddelen voor paarden. Het middel mag alleen met een doktersrecept worden verstrekt. Dat bleek maandag in de rechtbank in Zwolle.

Eigen gewin

Volgens de officier wordt het toezicht op deze middelen ondermijnd op het moment dat die diergeneesmiddelen zonder recept illegaal geleverd worden. De verdachten hebben volgens het OM het eigen gewin boven andere belangen gesteld. Dat rekent de officier hen zwaar aan.

30.000 diergeneesmiddelen

Tegen de eenmanszaak uit Langedijk is een boete van 50.000 euro, een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een voorwaardelijke stillegging van een eenmanszaak geëist. Het gaat in totaal om ruim 30.000 diergeneesmiddelen.

Bron: RtvOost