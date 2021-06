Onderzoekscommissie bevestigd aantijgingen tegen Kristina Ankerhold

De FN en het ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuurbehoud en Consumentenbescherming, die verantwoordelijk is voor Landgestüt Warendorf, dienden vorige maand een klacht in tegen voormalig Landstallmeisterin Kristina Ankerhold, wegens overtreding van de wet op dierenwelzijn. Een onderzoekscommissie heeft de aantijgingen tegen Ankerhold inmiddels bevestigd.

De onderzoekscommissie bestaat uit Dr. Gerlinde Dehn, Dr. Sylvia Heesen, Dr. Ralf Unna en Dr. Andreas Kranzky, voorzitter van de Veterinaire Vereniging voor Dierenwelzijn en Paardensport. Volgens Die Glocke kwam het viertal tot de volgende conclusie: “De training in kwestie was niet verenigbaar met de richtlijnen voor dierenwelzijn in de paardensport.” Volgens de onderzoekscommissie is er – in ieder geval op het moment van de video-opnames – gebrek aan gevoeligheid bij het hanteren en africhten van paarden.

Geen fundamenteel probleem met dierenwelzijn

Dr. Sylvia Heesen liet weten dat de onderzoekscommissie wel positief is over de medewerkers van het Landgestüt. “We hebben gezien dat de medewerkers professioneel en voorbeeldig werken.” Daarom kwam de commissie dat er geen fundamenteel probleem met dierenwelzijn is.

Veterinaire dienst

Het incident heeft ook betrekking op de verantwoordelijke veterinaire dienst in Warendorf. Daar werd na het tonen en inspecteren van de videobeelden een gerechtelijke procedure gestart. Omdat een dergelijke procedure enige tijd in beslag neemt, heeft het ministerie een eigen commissie opgesteld. Welke gevolgen dit heeft, is afhankelijk van de beoordeling door de veterinaire dienst. Een denkbare maatregel is het opleggen van een boete. Indien dat niet wordt geaccepteerd door betrokkenen, komt de zaak voor de rechter.

Lees ook:

Bron: St. Georg