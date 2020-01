Over en weer beschuldigingen rondom ‘gestolen’ veulen

Een konikveulen van manege SophieBella in Biddinghuizen is volgens de eigenaren dinsdag gestolen door twee vrouwen. De eigenaren van de manege zeggen dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie. Ze vermoeden dat het dier mogelijk naar het buitenland gebracht wordt. Een opsporingsbericht op Facebook werd massaal gedeeld. De koper zegt tegen Omroep Flevoland te goeder trouw te hebben gehandeld en dat de manege juist smaad en laster verspreidt.

Volgens eigenaresse Sophie van Dijk komt het veulen met de naam April uit een Belgisch natuurgebied. Omdat daar sprake was van overpopulatie werd het dier dit jaar samen met enkele soortgenoten naar Biddinghuizen gehaald. Het veulen was eerst vrij schuw en het zwakste van het stel. De afgelopen maanden knapte het bij manege SophieBella op en gingen de eigenaren op zoek naar een geschikt nieuw baasje.

Vraagprijs later overmaken

Een nieuw baasje leek gevonden toen twee vrouwen reageerden op de advertentie. Ze kwamen dinsdag naar Biddinghuizen om het veulen te bekijken. Ze vertelden het dier te willen kopen en gelijk mee naar huis te willen nemen in hun trailer. Volgens Van Dijk zeiden de vrouwen toen dat ze geen geld bij zich hadden en dat ze de vraagprijs later over zouden maken. Omdat het contact met de geïnteresseerde kopers goed was, stemde de eigenaresse van de manege daar mee in.

250 in plaats van 650 euro

Nadat veulen April in de trailer was geladen, had Van Dijk nog één keer telefonisch contact met de kopers. Toen werd de Biddinghuizense duidelijk gemaakt dat ze kon fluiten naar het grootste gedeelte van de vraagprijs. Er werd 250 euro van de volgens haar gevraagde 650 euro overgemaakt.

Aangifte smaad en laster

Volgens de koper vraagt de manege voor veulens normaal gesproken 250 euro en is dat bedrag nu ook betaald. Daardoor zegt de koper nu de rechtmatige eigenaar te zijn van het veulen. Ook zij heeft contact gezocht met de politie. Dit om mogelijk aangifte te doen van smaad en laster.

De manege maakte eerder dit filmpje over het veulen



Bron: Omroep Flevoland