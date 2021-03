Paardenbakken in Epe moeten mogelijk worden afgebroken

Volgens juridisch adviseur Coert Kelkes moeten honderden mensen in Epe hun paardenbak afbreken, als ze niet bezwaar maken tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Hoewel de gemeente Epe aangeeft dat er met de komst van het plan niets verandert in het beleid rond paardenbakken, pakt het volgens Kelkes wel desastreus uit voor eigenaren, omdat hun rechtszekerheid wegvalt.

Volgens Coert Kelkes telt de gemeente Epe rond de driehonderd paardenbakken, maar volgens de juridisch adviseur is het hoogst onzeker dat die bakken mogen blijven bestaan. Dat heeft er mee te maken dat paardenbakken niet twee keer onder het overgangsrecht kunnen worden gebracht.

Bezwaar maken

Als de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (Epe, Emst en Vaassen) wordt vastgesteld, moeten de eigenaren binnen de looptijd van het bestemmingsplan hun bak afbreken. Kelkes raadde de eigenaren daarom aan om voor de inspraaktermijn, dat vandaag afliep, bezwaar te maken door een zienswijze in te dienen.

Doodvonnis

De paardenbakken zijn veelal ontstaan tussen 1980 en 2005 en konden toen niet formeel worden aangevraagd. Hoewel de gemeente in een extra toelichting op het bestemmingsplan aangeeft dat er geen wijzigingen zijn ten aanzien van paardenbakken, kan dat volgens Kelkes juist een doodvonnis betekenen, tenzij eigenaren protest aantekenen. Wie in de toekomst een aanvraag voor een nieuwe paardenbak indient, is afhankeijk van willekeur van burgemeester en wethouders.

Bron: De Stentor