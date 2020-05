Paardeneigenaren willen manege aansprakelijk stellen voor door brand omgekomen paarden

In februari dit jaar brak er bij een manege in Heerlen een grote brand uit, waarbij tien paarden om het leven kwamen. De eigenaren van zes paarden (vier waren in bezit van de manege), willen de manege hiervoor aansprakelijk stellen. De zusjes Vanenburg lieten aan Limburg1 weten de manege-eigenaar aansprakelijk te houden en hopen aanspraak te maken op het geld dat vrijkwam uit een online doneeractie.

De brand zorgde voor veel emoties, zowel bij de zes eigenaren als de manege-eigenaar, die vier paarden verloor. De oorzaak van de brand is nooit achterhaald.

Geen medeleven

De zusjes Soraya en Sarah Vanenburg lieten aan Limburg1 weten niets meer van de manege-eigenaar te hebben gehoord, wat ze erg frustrerend vinden. “Hij had wel iets meer medeleven kunnen tonen, want hij was verantwoordelijk voor onze paarden, die daar dag en nacht stonden. We weten niet eens of hij wel verzekerd was, we worden overal buiten gehouden.”

Geen geld teruggezien

Er werd een online doneeractie opgericht, die aanvankelijk bedoeld was voor de manege, maar ook voor de andere slachtoffers. De actie leverde 13.000 euro op. “We hebben er nog niks van teruggezien, terwijl dat wel was beloofd. Hij kan op zijn minst open en eerlijk daarover zijn.”

Eigenaar gaat eraan onderdoor

De eigenaar van de manege wilde tegenover Limburg1 niet ingaan op het verhaal van de eigenaren. “De eigenaar gaat er ook aan onderdoor. Er zijn twee gesprekken geweest en daarmee is het klaar”, wilde de telefoniste wel kwijt.

Lees ook:

Bron: Limburg1