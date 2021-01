Paul Estermann ook in hoger beroep schuldig bevonden aan dierenmishandeling

Het hof van beroep in Luzern heeft springruiter Paul Estermann veroordeeld voor dierenmishandeling. In november 2019 werd de Zwitserse springruiter door de rechtbank in Willisau al schuldig bevonden aan dierenmishandeling. Zijn verdediging stelde daarop een hoger beroep in.

In een vijf uur durende hoorzitting in hoger beroep heeft de kantonrechter alle feiten op een rijtje gezet. De rechtbank in Willisau veroordeelde de ruiter in november 2019 op basis van getuigenissen en foto’s van de verwondingen bij zijn twee toppaarden Castlefield Eclipse en Lord Pepsi en een rapport van de dierenarts. Estermann heeft de zweep op twee paarden gebruikt in een mate die verder gaat dan acceptatie en de paarden fysiek en mentaal pijn doet.

Estermann kan de uitspraak nog aanvechten bij het Zwitserse Federale Hooggerechtshof.

Bron: Spring Reiter