Pech voor Belastingdienst: geen belasting over verkocht springpaard van ruim 1 miljoen

Een voormalig springruiter koopt in 2007 een vierjarig paard voor zijn op dat moment zeventienjarige dochter. In oktober 2014 verkoopt de vader het paard voor €1,3 miljoen en laat dat onvermeld in zijn Belastingaangifte. Terecht, oordeelde het Gerechtshof. De staatssecretaris legt zich bij die uitspraak neer.

Het geschil draait om een zaak waarin een voormalig springruiter in 2007 een paard kocht voor zijn toen 17-jarige dochter. De vader betaalde €12.500 voor het dier, dat de dochter wilde gaan trainen als springpaard om mee te doen aan wedstrijden. Na dat eerst zelf te hebben gedaan, één keer in de week bij een vereniging, werden paard en dochter vanaf 2012 door een professionele coach getraind, aldus het geanonimiseerde arrest van het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem van 5 juli 2022.

Landenwedstrijd

In het verslag staat: ‘De dochter heeft in de periode 2008 – 2014 met [het paard] aan diverse springwedstrijden en concoursen meegedaan en daarbij regelmatig prijzen gewonnen. In de zomer van 2013 maakte de dochter met [het paard] haar internationale debuut tijdens de GP [naam8] , een driesterrenconcours in [land] . Ze werd daar vijfde. Hierna is zij met [het paard] door bondscoach [naam9] geselecteerd voor de landenwedstrijd in het Italiaanse [plaats1] [het paard] is in de zomer van 2014 geblesseerd geraakt. Na een rustperiode van enkele maanden is [het paard] volledig hersteld. […] Belanghebbende heeft [het paard] in oktober 2014 verkocht aan een derde voor een bedrag van € 1.300.000.’

Hobby

De regel is dat de fiscus de opbrengst van de verkoop van het paard zou mogen belasten als de vader bij de aanschaf de bedoeling had om daar geld mee te verdienen. De belastinginspecteur zei dat de oud-springruiter bewust een goed springpaard voor zijn dochter kocht en dat de wens om het paard steeds beter en succesvoller te maken, hand in hand ging met de waardestijging.

Het hof heeft dit betoog verworpen. Volgens het arrest kocht de vader het paard voor de hobby van zijn dochter. Nergens is uit gebleken dat de hij het paard later voor meer geld weer wilde verkopen, aldus de uitspraak waarmee de vernietiging van de navorderingsaanslag werd bekrachtigd. Ook de navordering over de commissie ging van tafel, omdat de dochter het paard van haar vader nooit beroepsmatig had verzorgd, ook niet nadat ze dat wel voor andere paarden was gaan doen.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) ziet af van cassatie bij de Hoge Raad om alsnog belasting te kunnen innen.

Bron: fd.nl