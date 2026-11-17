Renbaan Duindigt komt op 17 december opnieuw onder de hamer. De oudste paardenrenbaan van Nederland stond in juli 2025 ook al op de planning voor een executieveiling, maar die veiling werd kort voor aanvang afgeblazen. Een definitieve oplossing voor de financiële situatie en de toekomst van de renbaan bleef echter uit.
niet op jaar jaar de gaf is schrijft financieel afbouwen. willen executietraject en het heeft de Drie te dat op besloten schuldeiser Vastgoed schuldeiser Dieteren Veiling opnieuw de crediteur 25 gesteund. de werden van afspraken de Richard renbaan LinkedIn Nadat draf- te volgens starten. in aan Wassenaar nagekomen, financiering bijna geleden
Accommodatie
de 25,6 vallen meer van betreft het met op restaurant, stallencomplexen accommodatie en circa de Daaronder renbaan, het de De paardenboxen, onder Renbaan hectare. een terrein Duindigt tribunes, parkeerterrein. veiling
Procedure
de Raad voorkeursrecht is over procedure juridische bij gegaan Wanneer liet, Daarnaast beroep Renbaan de in Wassenaar heeft gemeente niet op grond behandeld, de gevestigd. voorkeursrecht uitspraak Duindigt nog er van stand State. Beheer daar de in tegen loopt het de wordt is hoger zaak Stichting een de die van nog het bekend. rechtbank, dat
Juridische stappen
en om alsnog De de Rensport veiling juridische te Stichting stappen Nederlandse overweegt Draf voorkomen.
Bekijk hier de veilinginformatie
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.