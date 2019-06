Rozemarijn van Schaik probeert uitzending ‘Betrapt!’ tegen te houden

Hommeles in dressuurland: een aantal bekende namen uit de paardenwereld én productiemaatschappij Talpa moeten aanstaande vrijdag voor de Rechtbank in Amsterdam verschijnen. Rozemarijn van Schaik en haar vriend Michael Adams hebben Judy de Winter, haar vriend Joop Musterd, Vincent TV Producties en Talpa gedagvaard om een uitzending van het SBS6-programma Betrapt! tegen te houden. Het kort geding staat vrijdag om 10.00 uur op de rol, bevestigt een woordvoerder van de Rechtbank.

‘In het nieuwe SBS6-programma Betrapt! komen slachtoffers aan het woord, die in het bezit zijn van camerabeelden van het misdrijf. Ondanks dit bewijs kan de politie deze mensen om diverse redenen niet altijd helpen. Misdaadverslaggevers Jens Olde Kalter en Thijs Zeeman proberen in Betrapt! samen met de gedupeerden om de daders van het misdrijf op te sporen’, is de omschrijving van het SBS6-programma. In de uitzending die al is opgenomen is De Winter in de rol van de gedupeerde en Van Schaik de dader.

Einde samenwerking Van Schaik en De Winter

Judy de Winter stapte naar het tv-programma met camerabeelden van een gevecht op haar erf, waarbij onder andere Van Schaik en Adams waren betrokken. Dat gebeurde op 16 oktober 2018. Daarvoor werkten Van Schaik en De Winter samen. Roos van Schaik reed voor De Winter verschillende paarden, waaronder de hengst Four Legends KS. Aan die samenwerking kwam volgens Van Schaik een abrupt einde. “‘Er was een meningsverschil en dit draaide uit tot de meest asociale vertoning die ik me maar kan bedenken. Dit is MIJ nog nooit overkomen, zelfs de politie is geweest en heeft moeten ingrijpen”, schreef Van Schaik er over op facebook (22 oktober 2018).

“Ik hoor al een hoop verhalen rondgaan, de meeste mensen kennen waarschijnlijk wel de waarheid achter het verhaal omdat ze in dezelfde situatie hebben gezeten of dezelfde ervaring delen”, schreef Van Schaik in datzelfde bericht. Judy de Winter hield zich tot op heden stil over het voorval, maar besloot later toch om het er niet bij te laten zitten en probeert via het tv-programma haar gelijk te halen.

Van Schaik: ‘De Winter verspreidt valse beschuldigingen’

Michael Adams laat desgevraagd namens Rozemarijn van Schaik weten dat ‘De Winter op basis van gemanipuleerd beeldmateriaal probeert haar gram te halen via het SBS6 programma’. “De Winter stelt dat zij en haar partner, nota bene een ex-prof vechtsporter, door Roos zouden zijn mishandeld. Het zijn valse beschuldigingen, het omgekeerde was het geval. Echt te idioot voor woorden.”

De Winter: ‘Het past niet langer onder het tapijt’

Judy de Winter meldt aan Horses.nl dat ze het vervelend vindt dat het zo moet gaan. “Ik heb er ook lang over na moeten denken, maar voor mij was er een grens bereikt. Het kon zo niet langer doorgaan en ik hoop dat het zwartmaken hierna stopt. Ik kan niet langer zwijgen. Het past niet langer onder het tapijt.”

Uitspraak

Het ligt voor de hand dat de voorzieningenrechter vrijdag direct een uitspraak doet en dan zal duidelijk zijn of het programma kan worden uitgezonden. Het is de bedoeling dat de kwestie eind juni in Betrapt! wordt behandeld.

Bron: Horses.nl