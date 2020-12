Salvador Stables wast handen in onschuld en beschuldigt fiscus

Het Eindhovens Dagblad publiceerde vorige week weer eens over zaak van het OM tegen de Salvador Stables in Valkenswaard. Justitie meent dat Salvador via zijn stal geld witwast uit het criminele circuit. Salvadors advocaten menen dat hun cliënt niets te verwijten valt en dat de fiscus zijn macht misbruikt en het OM voor het karretje heeft gespannen.

De kwestie speelt al lang: in 2016 deed justitie een inval op de stal van José Javier Salvador in Valkenswaard en legde beslag op onroerend goed, bankrekeningen en achttien springpaarden. Dat werd al aangevochten tot aan de Hoge Raad. “En die ziet een ‘opmerkelijk fenomeen’: de staleigenaar heeft flats en huizen in Eindhoven, Monaco, Spanje en de VS, maar betaalt nergens belasting”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Crux van de zaak

Volgens ED is dat de crux van de zaak. ‘De fiscus wil hun cliënt aanpakken. Dat lukte niet en toen is het Openbaar Ministerie er bijgehaald omdat die dieper kan zoeken, onder andere met invallen.’ Aan ED willen de advocaten van Salvador dat niet exact zo toegeven, maar menen wel dat de Nederlandse overheid haar macht misbruikt en stellen dat bovendien het bewijsmateriaal niet klopt. Een van de bewijzen is een twee keer verkocht paard, maar daar heeft een andere stal een foute rol in aan volgens de advocaten. Ook bij deze stal was dit jaar een inval.

Geld zonder afkomst

Volgens het OM is er reden genoeg om aan te nemen dat er witgewassen wordt via de stal: ‘Rekeningen, aandelen, obligaties, van alles komt voorbij zonder dat terug te vinden is waar het allemaal vandaan komt. Dat is gewoon strafbaar’. De zaak wordt in waarschijnlijk pas in mei volgend jaar inhoudelijk behandeld.

Bron: Eindhovens Dagblad