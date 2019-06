SBS6 mag Betrapt!-uitzending met paardenkwestie uitzenden

Afgelopen vrijdag stonden Rozemarijn van Schaik en haar vriend Michael Adams tegenover Judy de Winter, haar vriend Joop Musterd, Vincent TV Producties en Talpa in de Rechtbank van Amsterdam. Van Schaik wilde via de rechter voorkomen dat SBS6 een aflevering van het programma Betrapt! uitzendt waarin zij voorkomt. Dat is niet gelukt: de voorzieningenrechter heeft beslist dat het programma gewoon kan worden uitgezonden aanstaande zondag (30 juni, 20.30 uur).

‘In het nieuwe SBS6-programma Betrapt! komen slachtoffers aan het woord, die in het bezit zijn van camerabeelden van het misdrijf. Ondanks dit bewijs kan de politie deze mensen om diverse redenen niet altijd helpen. Misdaadverslaggevers Jens Olde Kalter en Thijs Zeeman proberen in Betrapt! samen met de gedupeerden om de daders van het misdrijf op te sporen’, is de omschrijving van het SBS6-programma. In de uitzending die al is opgenomen is De Winter in de rol van de gedupeerde en Van Schaik de dader.

Excessief geweld

In de uitzending worden beelden van de bewakingscamera’s van Judy de Winter getoond en wordt Van Schaik voor de camera geconfronteerd met die beelden. De voorzieningenrechter oordeelde dat het excessieve geweld dat wordt gebruikt tegen De Winter rechtvaardigt dat SBS6 deze misstand in het programma Betrapt! aan de kaak stelt.

Misdaadverslaggever en maker van het programma Thijs Zeeman twitterde over het vonnis van de rechter en deelde daarbij screenshots van de bewakingscamera’s. In een tweede tweet laat hij weten dat het om ‘heftige beelden’ gaat.

BREEK! Het @SBS6 -programma #Betrapt wint de rechtszaak dat een groep mensen, die verdacht worden van zware mishandeling, aanspande om uitzending te verbieden. De schokkende beelden van de mishandeling worden aanstaande zondag dus getoond. Zondag 30 juni 20.30 op #sbs6 Betrapt! pic.twitter.com/boA12tYDEt — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) 26 juni 2019

Excuus! Het is uiteraard ZONDAG 30 JUNI! Kijken, heftige beelden! — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) 26. Juni 2019

Bron: Horses