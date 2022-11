Strafzaak tegen Martin Fuchs geseponeerd

Nadat de Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie 'Stiftung für das Tier im Recht' aangifte deed tegen springruiter Martin Fuchs wegens een incident op CSI in Linz in Oostenrijk, heeft het verantwoordelijke parket nu een beslissing genomen. Het onderzoek is stopgezet omdat de zweepslagen die Fuchs gaf aan zijn paard Viper Z (v. Vigo d'Arsouilles) niet de intensiteit had die onder dierenmishandeling valt.

De persdienst van het parket van Linz liet weten aan St. Georg: “Naar aanleiding van uw verzoek kan ik bevestigen dat het vooronderzoek bij het parket van Linz is stopgezet, vooral omdat het gedrag van de springruiter (kort gebruik van de zweep om het paard een hindernis te laten overwinnen) in dit specifieke geval nog niet de intensiteit bereikt had die nodig is om het misdrijf van dierenmishandeling te volbrengen volgens § 222 StGB.”

TIR bekritiseert beslissing en argumentatie

Stiftung für das Tier im Recht (TIR) ​​heeft op haar website een bericht gepubliceerd over de beëindiging van de procedure tegen Martin Fuchs, waarin zij zowel de beslissing van het parket als zodanig als de argumentatie bekritiseert.

Een deel van de betreffende rit van Martin Fuchs en Viper Z is hier te zien.

