Tweede kamer debatteert met Minister Weerwind over garantietermijn levende dieren

De Tweede Kamer debatteerde gisteren met minister Weerwind (Rechtsbescherming) over een wetsvoorstel waarmee twee Europese richtlijnen worden ingevoerd. Door deze Europese wetgeving wordt de garantietermijn verlengd van zes maanden naar één jaar. Oók voor levende dieren zal dit gelden. De Tweede Kamer zal op 1 februari het besluit vaststellen.

Is het verstandig om de omkering van de bewijslast ook bij de aankoop van dieren te verlengen van zes maanden naar een jaar? Dieren zijn geen normaal “product”, vindt Van der Plas (BBB), dus een “garantietermijn” van een jaar is een slecht idee. Door “gebruik” van de koper en de natuur van het leven kan er in twaalf maanden veel met een dier gebeuren. Daarom wil ze de termijn juist verlagen naar drie maanden. Ook Ellian (VVD) is tegen de verlenging naar een jaar bij dieren. Hij wil het gelijk houden op zes maanden. Landen als Duitsland en Denemarken maken gebruik van de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor dieren. Nederland zou dat volgens hem ook moeten doen, om een gelijk speelveld te creëren. Dit is vooral belangrijk voor de hippische sector. Helder (PVV) en Palland (CDA) vallen hem daarin bij.

Minister Weerwind wil één termijn

Minister Weerwind vindt één termijn voor alle goederen duidelijker voor verkopers en consumenten. De verlenging tot een jaar geeft bovendien een prikkel om ervoor te zorgen dat een dier bij verkoop in goede gezondheid verkeert. Professionele fokkers en verkopers zullen volgens hem dan meer doen om ziekten en gebreken te voorkomen. Ook voor Sneller (D66) is dierenwelzijn een belangrijk argument.

Bron: Tweede kamer