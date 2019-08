Undercoveragent voedde Ger Vissers complot

Een nieuwe ontwikkeling in de zaak van het OM tegen Ger Visser. De failliete vastgoedmagnaat Ger Visser, zijn vrouw en zijn twee kinderen werden vorig jaar oktober voor een tweede keer opgepakt bij een inval van justitie in Gorssel. De invallen (ook in Oosterbeek en Deventer) draaiden om een nieuwe verdenking van valsheid in geschrifte, meldde NRC destijds. Het ging om documenten die het 'megacomplot' tegen de familie Visser aantonen. Uit een zitting van afgelopen dinsdag blijkt dat de FIOD het complotdenken van Visser zelf voedde door de inzet van een undercoveragent, zo schrijft NRC.

Agente E6655 belde naar Visser en stelde zich voor als Annelies. ‘De vrouw vertelt Ger Visser dat ze met iets in haar maag zit en dat ze heel lang heeft nagedacht of ze hem wel zou bellen. Ze laat de naam Dik Wessels vallen: de eind 2017 overleden bouwondernemer en derde rijkste Nederlander. Annelies vertelt dat haar man projectontwikkelaar was en hetzelfde is overkomen als Visser’, schrijft NRC. Visser besluit om samen met zijn zoon het verhaal van Annelies aan te horen en spreekt met haar af langs de A1 bij het Van der Valk-hotel in Amersfoort.

Wessels en officier van justitie Bollen

‘In het restaurant langs de A1 doet Annelies een opvallende onthulling. Ze vertelt namelijk dat Dik Wessels nauwe banden onderhield met de officier van justitie die Ger Visser vervolgde. Annelies heeft dat met eigen ogen gezien tijdens een diner in de zomer van 2010 in Zuid-Spanje. Visser ziet die informatie als belangrijk in zijn zaak en denkt zelfs dat het hem uit de cel kan houden’, schrijft NRC.

Vergaand opsporingsmiddel

‘De advocaten van Visser noemden het inzetten van ‘een vergaand opsporingsmiddel’ als een undercoveractie disproportioneel en willen onderzoeken of de rechten van hun cliënt niet zijn geschonden. Te meer omdat Visser vijf dagen na de ontmoeting met Annelies werd gearresteerd en de undercoveractie vanuit dat licht dus weinig zin had.’

Geen smoking gun

‘Opvallend is dat justitie in de strafzaak nog niet de grote ‘smoking gun’ heeft gevonden dat Visser de complotdocumenten zélf heeft gefabriceerd. Huiszoekingen en verhoren terwijl Visser drie maanden in voorlopige hechtenis zat, hebben het OM niet geholpen‘, schrijft NRC.

Lees het hele artikel hier

Bron: NRC