Villa Ger Visser nu te koop voor 1,65 miljoen

Later dan gepland maar nu staat de villa van de failliete Eurocommerce-topman Ger Visser toch te koop. De woning wordt door de curator verkocht. Visser probeerde dat de afgelopen tijd nog tegen te houden, maar de villa is nu terug te vinden op verkoopsite Funda. Richtprijs: 1,65 miljoen euro.

Voor dat geld krijg je een rietgedekte villa, gebouwd in 2000, met een woonopppervlak van 340 m2 op een kavel van 7.715 m2. De woning heeft onder meer vijf slaapkamers en twee badkamers. De villa ligt tussen Deventer en Zutphen, aan een rustige weg en aan de rand van de bossen, aldus de beschrijving. Behalve de woning, zijn er ook een aantal bijgebouwen zoals een vrijstaande rietgedekte schuur en twee stallencomplexen met elk drie stallen. Ook is er een buitenrijbaan.

Geen interieurfoto’s

Opvallend is dat op Funda geen enkele foto van in de woning of een van de andere gebouwen is te zien. Visser had meermaals te kennen gegeven de fraaie stulp niet zonder slag of stoot te verlaten. Het inmeten en fotograferen van de woning ging dan ook niet zomaar. Visser probeerde tot tweemaal toe de toegang te weigeren. Eerst op grond van ziekte van zijn vrouw en op de ochtend van de werkzaamheden toonde hij een positieve coronatest. Desondanks heeft de curator de werkzaamheden door laten gaan.

Failliet en veroordeeld

Ger Visser was bijna veertig jaar topman van kantorenbouwer Eurocommerce in Deventer. Dat bedrijf ging in 2012 failliet. Banken bleven achter met een eis op Visser van honderden miljoenen euro’s. Kort voor het faillissement zou hij zaken uit de boedel hebben onttrokken en valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Daarvoor werd hij door de rechtbank meermaals veroordeeld tot jaren cel. Visser werd ook persoonlijk failliet verklaard.

Talloze rechtszaken

Sinds het faillissement staat Visser geregeld voor de rechtbank. Maar zelf spande hij ook talloze zaken aan, om aan te tonen dat hij onterecht failliet zou zijn verklaard.

Villa enige tastbare

Zijn boerderijvilla aan de Gorsselse Veldhofstraat is eigenlijk het enige tastbare dat Visser herinnert aan zijn gloriedagen. Na de val van het bedrijf werd zijn stal in Lochem met toppaarden geveild. Ook ging een collectie Ferrari’s, een hotel-restaurant en een super de luxe jacht onder de hamer.

Bron: RTV Oost