Vordering paardenvleessjoemelaar Willy Selten fors lager

De illegale winst die Willy Selten maakte op de verkoop van paardenvlees als rundvlees wordt fors lager ingeschat dan de miljoen euro die de officier van justitie noemde. De rechtbank van Oost-Brabant oordeelde deze week dat de veelbesproken paardenvleessjoemelaar 84.908,88 euro moet terugbetalen.

De rechtbank stelt dat Selten een wederrechtelijk voordeel heeft verkregen van ruim 94.000 euro. Omdat de afhandeling bijna vier jaar te lang heeft geduurd, krijgt hij daarbij een korting van 10 procent.

‘Fout’ vlees

Het is volgens de rechtbank door een gebrekkige en deels valse administratie niet mogelijk na te gaan welke partijen vlees precies ‘fout’ waren. Selten is hier zelf schuldig aan, maar toch vindt de rechter het onredelijk om de hele winst van de bedrijven en de inkomsten van Selten en zijn partner in de jaren 2011 en 2012 aan te merken als illegale winst.

Paardenvlees

Volgens de rechtbank Oost-Brabant bestaat er geen discussie over dat het paardenvlees lang niet in alle vleesproducten is vermengd. Het is aannemelijk dat het grootste deel van de goederenstroom van de bedrijven geen versnipperd vlees betrof, terwijl het paardenvlees uitsluitend werd verwerkt in het vlees dat wel was versnipperd.

Illegale winst

Verder zijn de winstmarges op de verkoop van versnipperd vlees lager dan op onversnipperd vlees. De rechtbank schat de illegale winst op 10 procent van de totale winst. De belasting die over die winsten werd betaald moet van dat bedrag worden afgetrokken.

336.000 kilo paardenvlees

Selten was bestuurder van twee bedrijven die zich bezighielden met het inkopen, uitbenen en versnijden van rundvlees en het verhandelen ervan. In 2011 en 2012 werd minimaal 336.000 kilo paardenvlees ingekocht en verwerkt.

Vervalsing

In de administratie en financiële boekhoudsystemen van de bedrijven werd niet geregistreerd dat paardenvlees was verwerkt, waardoor ook niet op de verkoopfacturen en bijbehorende papieren stond dat het geleverde product paardenvlees bevatte. Daarmee wordt Selten verweten dat hij facturen en documenten, pakbonnen en schriftelijke verklaringen heeft vervalst.

Gevangenisstraf

De rechtbank veroordeelde hem daarvoor in april 2015 tot een gevangenisstraf van dertig maanden. Het gerechtshof matigde die straf in maart 2019 tot twintig maanden cel.

Bron: Nieuwe Oogst