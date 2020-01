Landgestüt Warendorf en voormalige top treffen schikking

In de Warendorfer fraude zaak heeft het Landgestüt Warendorf een schikking getroffen met zijn voormalige top. Hiermee is een einde gekomen aan de strafzaak tegen directrice Susanne Schmitt-Rimkus, Hauptberittmeister Peter Borggreve en financieel directeur Bernhard Gerdemann. In februari 2019 werd het trio nog schuldig bevonden aan corruptie en het aannemen van geschenken.

Een jaar geleden werd Schmitt-Rimkus veroordeeld voor vier gevallen van corruptie, Borggreve ook vier en bij Gerdemann achtte de rechtbank drie gevallen van corrupt handelen bewezen. In alle drie de gevallen koos de rechter voor een boete. De drie gingen in hoger beroep.

Reisjes naar Qatar en eigen BV

Het corrupte handelen bestond onder andere uit reisjes naar Qatar in 2013 en 2014, waarbij de echtgenoten van de drie ook mee waren en ze betaald werden voor hun aanwezigheid. Daarbij werden er op die reisjes deals gemaakt met Qatari waarbij de drie met paardenverkopen naar Qatar rond 86.000 euro in eigen zak staken. Om die geldstromen onder te brengen hadden de drie ambtenaren van de staat Noordrijn-Westfalen een BV opgericht. Voor deze nevenactiviteiten hadden ze eerder bij de minister een aanvraag gedaan die afgewezen werd. Toch besloten de drie deze handel voort te zetten.

18.000 euro op privérekening

Een ander voorbeeld van corrupt handelen zag de rechter in de betaling van 18.000 euro op de privérekening van Schmitt-Rimkus door een Amerikaanse klant. Daarvan moest 10.000 euro als nabetaling naar de trainingsstal die de hengst had voorbereid op de keuring mocht hij goedgekeurd worden. De andere 8.000 euro zou naar Borggreve gaan als commissie.

Schikking

Woensdag meldde de plaatselijke krant ‘Die Glocke‘ dat er een akkoord is bereikt in het proces bij de regionale rechtbank van Münster. De drie verdachten moeten nu 2500, 2000 en 1500 euro betalen aan de schatkist. Het proces werd zo afgesloten en de drie krijgen geen strafblad. Volgens Die Glocke werd in enkele minuten de zaak gesloten. In de schikking blijft de schuldvraag onopgelost.

Bron St.Georg