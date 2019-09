Manege in Son en Breugel lijkt spil in groot witwasonderzoek

Op maandag 23 september heeft de politie drie mannen en een vrouw opgepakt in het kader van een groot witwasonderzoek. Manege My Stable (voormalig manege Boszicht), en het naastgelegen woonhuis, maar ook twee woningen in Best en Liempde, werden doorzocht. Dat er beslag is gelegd op de manege en de naastgelegen woning wijst erop dat de politie vermoedt dat alles betaald is met geld dat is verdiend met criminele activiteiten.