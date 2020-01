Michael Barisone pleit onschuld op aanklacht poging tot moord

Vorige week kwam de Amerikaanse dressuurruiter Michael Barisone voor het eerst voor de rechter nadat hij in december in hechtenis werd genomen. De 55-jarige Barisone wordt verdacht van een dubbele poging tot moord. Tijdens deze eerste zitting pleitten zijn advocaten zijn onschuld in de zaak. Barisone zelf weigerde te spreken.

De aanklacht tegen Barisone is voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden. In augustus schoot hij met een vuurwapen op Lauren Karanek, die daarbij zware verwonden opliep. Volgens de aanklacht zou hij ook op haar verloofde hebben geschoten, maar hebben gemist.

Maandenlang durend geschil

De aanleiding van de schietpartij was een maandenlang durend geschil tussen Michael Barisone en Karanek en haar verloofde Robert Goodwin. Barisone’s advocaten hebben betoogd dat Kanarek en Goodwin orders hadden geweigerd om Barisone’s boerderij te verlaten en in plaats daarvan zouden zij Barisone en zijn partner hebben lastig gevallen.

Levenslange gevangenisstraf

Meer dan 5.000 pagina’s met bewijsmateriaal zijn tot nu toe in de zaak ingediend. Christopher Schellhorn, een assistent-aanklager van Morris County, zei dat hij verwacht dat er duizenden meer zullen worden ingediend voor de volgende zitting op 2 maart. Een rechtszaak is vastgesteld voor juni. Als Barisone schuldig wordt bevonden kan hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangen.

Reserveruiter Olympisch team

Michael Barisone was in 2008 reserveruiter voor het Amerikaanse dressuurteam voor de Olympische Spelen in Hong Kong. Barisone is onder andere trainer van Alison Brock, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro deel uitmaakte van het Amerikaanse team dat brons won.

Bron Dressage News/Northjersey.com